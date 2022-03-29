Erdoğan: Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değildir

Erdoğan, 'Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesi faydasınadır' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen müzakere toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik.

Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak, Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çabaladık.

Her iki tarafın da hakkını, hukukunu koruyan bir yaklaşım sergiliyoruz.

Talep ettiğiniz müddetçe kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz.

Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesi faydasınadır."