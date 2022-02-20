Erdoğan: Çanakkale köprüsü 18 Mart'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü’nün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü olan 26 Şubat’ta açılacağını duyurmuştu. Karaismailoğlu, Erdoğan’ın doğum gününden bahsetmese de muhalefet açılış gününün Erdoğan’ın doğum gününe denk getirilmesini eleştirmişti.

Erdoğan, eleştirilen açılış tarihinin ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan yaptığı paylaşımda köprünün 18 Mart’ta açılacağını belirterek, “Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık” dedi.