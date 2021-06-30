Erdoğan: Bunlara göre cumhurbaşkanından başlayarak herkes yolsuzluk, hırsızlık yapmaktadır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

'CHP'nin başını çektiği siyasi müsilaj, milletin üzerine yağmur gibi yağıyor'

Dünkü MYK toplantımızda da ifade ettim. Türkiye 2023 yılına yaklaştıkça partimize, hükümetimize ve ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor. Muhalefet sıfatıyla ortada dolaşan bir parti ve onunla aynı yolda yürüyenler Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik bu kampanyaya büyük bir hevesle ortak olmaktadır.

Kıyılarımız nasıl müsilaj tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle boğuşuyorsa, siyasette de bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği siyasi müsilaj, milletin üzerine yağmur gibi yağıyor. Her ne sebeple olursa olsun Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı bir yalan terörüdür.

'Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır'

Çünkü ortada klinik bir vaka söz konusudur. Başındaki zat başta olmak üzere CHP şürekasına zaten kimsenin inandığı yok. Ama onlar da kimseye inanmadıkları bir ruh haline sürüklenmiştir. Bunlara göre bu ülkedeki cumhurbaşkanından başlayarak bakanlarından, milletvekillerinden, iş adamlarına kadar herkes, esnafından, işçisinden, çiftçisinden, gençlerine kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır. Herkes hırsızdır. Herkes uyuşturucu kaçakçısıdır, herkes banka soyguncusudur, herkes satılmıştır, herkes kötüdür. Ülkesini aklına gelen her türlü aşağılık sıfatla itham edecek, her tarafı suç kaynayan bir yer olarak gösterecek kadar kendini kaybetmiş bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek bir saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla elbette takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise diyoruz ki CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur.

Ne diyorlar, Kanal İstanbul'a kredi verecek olursanız bunları ödemeyiz. Deutsche Bank'a tehdit savuruyorlar, ödemeyi yapmayız diye. Bunlar daha şimdiden devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bundan haberleri bile yok. Uluslarası tahkim mekanizmasından haberleri yok, biz iktidar olduk, bizden önceki borçları ödedik, devlet budur. Bunlar devlet değil, zillet.

Erken seçim yanıtı

6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Haberiniz var. Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Bunlar adeta bir yalan makinesidir. Bu şekilde de bu yola devam edeceklerdir. Bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. İlan ettiğimiz tarih budur. Siyaset ciddiyet ister.