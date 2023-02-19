Erdoğan, Bülent Arınç'tan rahatsız: 'Neden sürekli konuşuyor?'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunan AKP'li eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, "Genel başkanlar, grup başkanlarıyla toplanır da aynı fikre varırsa 400’ün üzerinde oyla anayasa değişikliği meclisten geçebilir. Yok böyle bir uzlaşma olmazsa, kaos ortaya çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz çarşamba günü yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Arınç'ın seçimlerin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları gündeme geldi.

Toplantıda, Erdoğan’ın, Bülent Arınç’a açıklamaları nedeniyle tepki gösterdiği belirtildi. Erdoğan'ın, Arınç'a yönelik “Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?” dediği öğrenildi.