Erdoğan bugün bakanlarını topluyor: Kredi kartı borçları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan toplantıda tahıl koridoru, "terörle mücadele" ve dış politika konuları da ele alınacak.

Takibe düşen kart borcu için ise 3 formülün öne çıktığı konuşuluyor. Buna göre borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma seçenekleri masada. Çalışmanın detaylarının, toplantı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.