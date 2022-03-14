Erdoğan: Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı var

Sağlık emekçilerinin üç günlük grev başlattıkları 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz. Elbette sağlık denilince akla ilk gelen hekimdir. Bilindiği gibi hekim ve hâkim kavramları aynı kökten geliyor bu iki kavramın ortak özelliği ilmi hikmette mütehassıs bu tür kişileri ifade etmesidir. Hakimliğin ve hekimliğin binlerce yıldır en muteber meslekler olmasının gerisinde bu meslekleri icra edenlere atfedilen hikmet yatıyor. Nitekim bugünkü tıp ve eczacılık alanlarını kapsayan hekimlik mesleği insanlığın sağlığını muhafaza yanında onların cehaletin yol açtığı hastalıklardan da korumak anlamında kullanılmıştır.

"Batı toplumlarında hekimler ile dini değerlerin temsilcileri genellikle çatışma halindeyken bizim medeniyetimizde hizmetlerini beraberce yürütmüştür. Tıp alanında hizmet veren büyük alimlerimizin hemen hepsinin dini konularda söz sahibi olmalarının temelinde işte bu hakikat yatıyor. Hekimlik mesleğini ve ilmini beraberce ifade eden tıp kelimesinin günümüzde bu işin eğitimini veren okullarımızda yaşıyor olması da ayrıca önemlidir. Sizler herhangi bir uğraşın değil, insanoğlunun sahip olduğu ve olabileceği bilginin en üst derecesi içerisinde görülebilen ulvi bir mesleğin mensuplarısınız. Hekimlikteki hatanın bedeli doğrudan insan hayatı olabilmektedir. Bu da hekimlik mesleğinin eğitiminden icrasına her aşamasında bilginin becerinin ahlakının ve insan merkezli bakışın en süt seviyede tutulmasını mecburi kılmaktadır.

"Esasen ülkemizdeki hemen he bireyin hafızasında bilgisi ve davranışıyla üzerine unutulmaz etkiler bırakılmış daima şükranla yad ettiğimiz bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin. Çünkü bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır.

İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

İkinci müjde olarak "sağlık çalışanlarıyla ilgili mesleki kurulu" oluşturuyoruz. Mesleklerin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazmiantın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir.