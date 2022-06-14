Erdoğan bu kez fetvacısını ikna edemedi

AKP iktidarının geçtiğimiz hafta açıkladığı Gelire Endeksli Senet (GES) adımı, Erdoğan'ın fetvacısı olarak gündem olan Hayrettin Karaman'ı ikna edemedi.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Karar yazarı Taha Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Fıkıh Profesörü Hayrettin Karaman 2009’daki yazısında devletin “Gelire Endeksli Senet” (GES) çıkarmasını uygun bulmuş, bunun faiz olmadığını yazmıştı. İki gün önceki yazısından ise bunun faiz olduğunu yazıyor. (Yeni Şafak, 12 Haziran)

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Ekonomide sıkışan Erdoğan’ın “getiri” demesi, Hayrettin Hoca’yı ikna etmemiş. Erdoğan üç sene önceki “İslam güncellenmeli” sözünü mü tekrar eder, yoksa Diyanet’e “TOKİ fetvası” gibi bir açıklama mı yaptırır?

Siyaseti dinleştirmek dine nasıl zarar verir, siyaseti de nasıl kuralsızlaştırır, görüyorsunuz."