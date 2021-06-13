Erdoğan Brüksel'de Macaristan ve Litvanya liderleriyle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Macaristan Başbakanı ve Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Erdoğan bugün zirve öncesi ikili temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, Belçika'yı ziyaretinin ardından 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.