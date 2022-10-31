Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Lula da Silva'yı, Brezilya Devlet Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti ve 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Erdoğan, "Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği işbirliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu" ifade etti.