Erdoğan borçların silineceğini açıklamıştı: 'Keyfiyetin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Eylül tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 15 Ağustos 2020 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin TL altındaki borçların silineceğini açıklamıştı. Konuya dair açıklamada bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise "Dün Meclis'te yaptığımız torba yasa görüşmelerinde bu 5.5 milyon vatandaşımızın borçlarının silinmesinin keyfiyetinin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk" dedi.

Yurttaşların icra takibine giren 2 bin TL ve altı borçlarının silinmesini de içeren "torba" kanun teklifi geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi HDP Milletvekili Garo Paylan, görüşmelerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

'Keyfiyetin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk'

2 bin TL altındaki borçların silinmesinin keyfiyetinin şirketlere verildiğini belirten Paylan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.5 milyon vatandaşımızın 2 bin TL altındaki borçlarının silineceğini müjde gibi açıklamıştı. Ancak dün Meclis'te yaptığımız torba yasa görüşmelerinde bu 5.5 milyon vatandaşımızın borçlarının silinmesinin keyfiyetinin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk. Mesela Turkcell, Vodafone gibi şirketler borçlarını bu alacaklarının istediği bir bölümünü silebilecekler, istemediklerini silmeyecekler. Yani bu 5.5 milyon dosyadan şirketler batık olduklarını düşündüklerini vergilerinden düşebilecekler ve silecekler; batık olmadıklarını düşündüklerinin icra takiplerine devam edecekler."

'Cumhurbaşkanı herhalde bir kez daha kandırılmış'

"Tüm yurttaşlarımız bunu böyle bilsinler ki sayın Cumhurbaşkanı yurttaşlarımıza boş bir hayal olarak açıklamış" diyen Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vallahi sayın Cumhurbaşkanı herhalde bir kez daha kandırılmış ya da sayın Cumhurbaşkanı yurttaşlarımızı kandırmış. Şirketler isterlerse Ayşe'nin, Fatma'nın borcunu silebilecekler, isterlerse Agop'un, Ahmet'in, Mehmet'in borçlarını silmeyecekler. Tüm yurttaşlarımız bunu böyle bilsinler ki sayın Cumhurbaşkanı yurttaşlarımıza boş bir hayal olarak açıklamış. Ya yurttaşlarımızı kandırmış ya da kendisi kandırılmış. Bu konuda derhal kamuoyunu aydınlatıcı bir bilgi verilmesi lazım. Aksi takdirde bu yasa Meclis'ten geçerse 2000 TL'nin altında borcu olan yurttaşlarımızın borcunun silinmesi şirketlerin insafına bırakılmış olacak." (ANKA)