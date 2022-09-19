Erdoğan BM'de konuştu: 'Eğitimi evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunuyoruz'

ABD ziyaretini sürdüren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi’nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan "Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz" dedi.

Erdoğan Türkiye'deki eğitim sistemini ve TİKA'nın yurtdışındaki faaliyetlerini övdüğü konuşmasında şunları söyledi:

"-Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi adımlar atıyoruz.

- Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına kadar her alanda eğitim altyapımızı güçlendirme gayreti içindeyiz.

- 4+4+4 eğitim reformu ile zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak ülkemiz genelinde okullaşma oranını yükselttik.

- Haydi Kızlar Okula kampanyamızla kız çocuklarımızın eğitime teşvik ederek okullaşma oranını %90'a çıkardık.

- Öğrencilerimizin gelişim aşamalarında okur-yazarlık aritmetik, beceri gibi eksikleri gidermek için birçok adımı hayata geçiriyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla uluslararası teknik liseleri hayata geçirdik.

- TİKA'da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye burslarıyla binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz.

- Çevre bilincini küçük yaşlarda artırmak için K12 programına çevre eğitimi ve iklim değişikliği derslerini ekledik."