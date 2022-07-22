Erdoğan 'Bizim STK'ler' demişti: 'Bizim STK'ler' ve cemaat bağlantıları

İran ziyaretinin dönüşünde açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Suriye’nin kuzeyinde briket evler yapıyoruz. Bunu özellikle söylüyorum; ne Avrupa Birliği’nden ne şuradan ne buradan en ufak bir destek alarak değil, bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. AFAD’ın koordinesinde bunu sürdürüyoruz” demişti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Erdoğan’ın Suriye’de yapılan briket evlere ilişkin “Bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz” dediği kuruluşların birçoğunun; İsmailağa, Yahyalı, Halidiye, Nur ve Erenköy gibi cemaatlerle ilişkili olduğu belirtildi.

Söz konusu kuruluşların birçoğu, 677 sayılı yasayla yasaklanan ancak vakıf ve dernek statüsünde fiilen faaliyetlerini sürdüren cemaatlerle ilişkili. İdlib’deki evler dışında kimisinin Afganistan’da yürütülen “İyilik Treni” projesinde de yer aldığı bu vakıf ve dernekler arasında, daha önce Almanya’daki yolsuzluk davasıyla tanınan Deniz Feneri Derneği; İsmailağa, Yahyalı, Halidiye, Nur ve Erenköy gibi çeşitli cemaatlere yakınlığıyla bilinen Hayrat Yardım Derneği, Beşir Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, KIYAMDER, Sadakataşı Derneği ve Verenel Derneği gibi vakıf ve dernekler yer alıyor. Ayrıca, kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan İDDEF de briket ev projesinde.

Soylu'yla aynı masadaydılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 1 Haziran’da, arasında söz konusu dernek ve vakıfların da yer aldığı oluşumlarla birlikte “İdlib 100 bin Briket Ev Tanıtım Toplantısı” düzenledi. Toplantıda Soylu’yla aynı masada yer alan isimler şöyle: