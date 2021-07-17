Erdoğan: Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak söz konusu değildir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın toplantıda sık sık sözü sloganlarla kesildi. AKP'liler salonda tekbir getirdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Şimdiye kadar bizi asla mahcup etmeyen, bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum, 31 Mart'ta da sandıkları patlatmıştı. Gençler, yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oy oranıyla dadaşlar bize verdikleri sözü yerine getirdi. Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar, hezimete uğramıştı.
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AK Parti'nin ülkemizin son 20 yıla damgasını vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi, AK Parti'nin neferleridir. Gençler, kimi zaman ailesinden, kimi zaman iş yerinden, kimi zaman sağlığından fedakarlık eden aşkla davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir.
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Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken, sınırlarımız içinde de terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz.
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Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetlerarası görüşmelerimizin yanısıra pek çok eser ve hizmeti de hayata geçireceğiz.
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AK Parti'nin hızını kesmek için kurulan pek çok parti, tarihin tozlu sayfalarında şimdiden unutulmaya yüz tuttu. AK Parti, kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane harekettir.
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Biz, 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Görevimiz, unvanımız farklı olsa da hepimiz aynı davanın mensuplarıyız.
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Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışarak Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açan projelerimizi devreye almaya devam edeceğiz.
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Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak kesinlikle söz konusu değildir.