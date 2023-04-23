Erdoğan: Biz birileri gibi deprem bölgesine turist olarak gitmedik

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde konuşma yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım'
- Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.
- 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik kaybetmeyeceğiz.
'Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı'
- Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik.
- Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza emanet ettiği milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik. Biz bölgeye turist olarak değil iş yapmaya gittik.
'Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride'
- Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor.
'Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan'
- Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar?
- Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı.
'TGC Anadolu'nun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız'
- TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına, en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi.
- Son 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var.
- (TCG Anadolu) Onun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız ve böylece mavi denizlerde uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.
'Ev kadınlarımızın emekliliğine destek vereceğiz'
- Ev kadınlarımızın emekliliğine, priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz.
- Norveç, doğal gazının, petrolünün belli oranını, yüzde 25 gibi, rezerv olarak kullanır ve gençliğine tahsis ederdi. Benzerini inşallah ülkemizde yapacağız.
- Şunu çok açık, net söylüyorum 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada her türlü yanlış yola gidenlere, yapacağımız yasal düzenlemelerle gereken dersi vereceğiz.
'Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürecek adımları sürdürüyoruz'
- Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz.
- Enflasyonda bir sıkıntımız var, eyvallah ama faizi 8,5’a düşürdük.
- (Şehir hastaneleri) Şimdi önümüzde İzmir var, İzmir'i açacağız. Yani 20 vilayette bu hastaneler devam ediyor.
'LGBT’nin tam karşısındayız'
- Bizler Cumhur İttifakı olarak LGBT’nin tam karşısındayız.