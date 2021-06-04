Erdoğan: Biz bir yere bir isim veriyorsak, onun bir anlamı var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi olacak.

Yükseliği 71 metreyi bulan minareleri, 22 kubbesi, sedef işlemeli kapıları, çivileri, hatları her bir santimi özenle işlenmiş özel bir eser olan camimizin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı da kömürle yazılmıştır. Buranın ismi Uzun Mehmet. Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan. Onun için buranın adını Uzun Mehmet koyduk. Biz bir yere bir isim veriyorsak, onun bir anlamı var.

Cami nedir? Cem olunan yerdir. Müminler burada cem olurlar, burada bir olurlar. Burada kardeş olurlar. Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar. Maalesef dini kurumlarımıza, Allah'ın ayetlerine saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip eden kimi çevrelerin yine camilerimiz, milletimizin inancı üzerinden ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bölgemizdeki pek çok bölgeye icat ettikleri sapkın akımlar yüzünden kan ve gözyaşına boğanlar, aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için de çok uğraştılar.