Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmaları bir dönem AKP'de hukuk işleri yapan iki isimle konuştuğunu aktardı.

Bir ismin erken seçim olmazsa Erdoğan'ın aday olamayacağını, diğer ismin ise adaylıkta bir sorun olmadığını söylediğini belirten Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

Biri çok net bir şekilde şunu söyledi: 'Anayasa koyucu, bir norm koymuş. ‘Bir kişi iki defadan fazla seçilemez' demiş. Sistem değişmiş ama bu norm değişmemiş. Anayasa'nın ilgili maddesi değişmemiş. O norm erken seçim olması halinde bir daha aday olabileceğini söylüyor. O halde zamanında seçim olursa aday olamaz, ancak seçim erken yapılırsa aday olmasının önünde bir engel yok.' Diğer hukukçu ise 180 derece ters düşünüyordu: 'Türkiye'de ciddi bir sistem değişikliğine gidildi. Haliyle, o sistem içinde iki kez seçilemez. Sayın Cumhurbaşkanı bu sistemde bir kez seçildi, haliyle bir kez daha aday olabilir.' İkinci yorumu, ilk konuştuğum hukukçuya yeniden sordum. Şu yanıtı verdi: 'Ben normdan, Anayasa maddesinden söz ediyorum. Kimle konuştuysanız, o kendi yorumunu yapıyor. Devlet eksenli eksantrik bir yorum bu.'

Bu konuda karar merci Yüksek Seçim Kurulu. Büyük ihtimalle “Sistem değişti aday olabilir” görüşünü ortaya koyacaklar. Muhalefet partileri de “yeni bir mağduriyet görüntüsü yaratmayalım, bu konuyu kullanmalarına fırsat vermeyelim” düşüncesiyle bu karara itiraz etmeyecekler. Evet işin sonunda Erdoğan bir kez daha aday olacak ama Anayasa'da da önemli bir delik açılmış olacak.