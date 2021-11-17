Erdoğan: Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' küfrü çıkar mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Meral Akşener'i hedef aldı.

"Bu çatı altında milletvekilliğinin getirdiği duruşa sahip olmayanlar olsa da Meclis'imiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlığına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur" diyen ve Lütfü Elvan hatırlatmasında bulunan Erdoğan, "Bu küfürbaz kişilere hak ettiği dersin gittikleri her platformda ve sandıkta verileceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan, Akşener'e yönelik ise, "Genel Başkanı bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değildir. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' küfrü çıkar mı? Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir" diye konuştu.

Konuşmasında CHP'ye yönelik de konuşan Erdoğan, "CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. CHP, yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Akdeniz'de Afrika'da Ege'de kendi çıkarlarımızı savunmamızın kimleri çileden çıkardığını görüyoruz. CHP fiilen pozisyon değiştirmeye başlamıştır" ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: