Erdoğan: Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' küfrü çıkar mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Meral Akşener'i hedef aldı.
"Bu çatı altında milletvekilliğinin getirdiği duruşa sahip olmayanlar olsa da Meclis'imiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlığına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur" diyen ve Lütfü Elvan hatırlatmasında bulunan Erdoğan, "Bu küfürbaz kişilere hak ettiği dersin gittikleri her platformda ve sandıkta verileceğine inanıyorum" dedi.
Erdoğan, Akşener'e yönelik ise, "Genel Başkanı bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değildir. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' küfrü çıkar mı? Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir" diye konuştu.
Konuşmasında CHP'ye yönelik de konuşan Erdoğan, "CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. CHP, yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Akdeniz'de Afrika'da Ege'de kendi çıkarlarımızı savunmamızın kimleri çileden çıkardığını görüyoruz. CHP fiilen pozisyon değiştirmeye başlamıştır" ifadesini kullandı.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
- CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, 'eski Türkiye'yi hortlatma projesidir. Hiç merak etmeyin başaramayacaklar.
- Helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç. Ey Kılıçdaroğlu sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik dile.
- Akaryakıt ve doğalgazın fiyatını kontrol altında tutuyoruz. Maliyetiyle vermiyoruz. Akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatıyla vatandaşa biz sunuyoruz. Kamu çalışanlarına ve memurlara verdiğimiz zamlarla onları enflasyona ezdirmiyoruz. Asgari ücreti de benzer bir anlayışla değiştirip dar gelirliler üzerinde yükü hafifleteceğiz.
- Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Bu yolda ben faizi savunanla birlikte olamam. Bu konu sıradan bir konu değildir.
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Yahu siz nasıl insansınız. Buyurun işte size kredi, hadi alın krediyi yatırımı yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Ondan sonra bize sallıyorlar, tutmaz.