Erdoğan Biden'la 45 dakika telefonda konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme 18:20'de başladı, 19.05'te sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bugün Antalya’da doğrudan görüştüklerine işaret eden Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile "bizatihi bir diplomasi zaferi" olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16’ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında "Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini" ifade etti.