Erdoğan beş üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hamza Al atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne de Mehmet Tuncer atandı.

Edibe Sözen, Eski AKP milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul üyesi ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu başkanı.

2019 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne rektör olarak atanmış, ancak 3 ay sonra "gördüğüm lüzum üzerine" yazılı bir istifa mektubu vererek görevinden ayrılmıştı.