Erdoğan bakanlarla toplantısı sonrası açıklama yapıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan geçirdiği Covid-19 nedeniyle kendisine "geçmiş olsun" dileği ileten siyasi parti liderlerine ve devlet başkanlarına tek tek isimlerini sıralayarak teşekkür etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(Karantinada) Devlet ve hükümet işlerini yakından takip ettik, gereken yönlendirmeleri yaptık.

- Cuma günü Türk devletleri teşkilatı Aksakallılar Konseyi ile bir araya geldik. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iş dünyası ile birlikte enflasyonla mücadele konusunda atacağı adımlarla ilgili toplantıya canlı yayınla bağlandı.

- Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yumurta, yemeklik yağ, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyve, sebze, kuruyemiş, bakliyat gibi KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

- Enflasyonla mücadelede kararlılığımızda KDV düzenlemesi devlet olarak attığımız adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek aksi yönde davranacaklara gerekeni yapacaktır.

'Hepimiz aynı gemide olduğumuza göre...'

- Hepimizin aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep beraber faydalandığımıza göre yükü birlikte omuzlayacağız. Fedakarlığı sadece devletten beklemek gerçekçi değildir.

- Tüm vatandaşlarımızı 'yastık altı altın düzenlemesine’ davet ediyorum.

- Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı ve sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir.

- Biz hükümete geldiğimizde ülkemizin nüfusu 65 milyondur. Altyapısı, eğitimden sağlığa, ulaşımdan, enerjiye, her alanda yılların birikimi olan sorunların altında eziliyorduk. Temel hak ve özgürlüklerden kaynaklanan sorunları da bunlara eklemek gerekiyor.

- Milletimizin insanca yaşamasının zor olduğu günlerden geçerek bugünlere geldik. O günleri yaşamamış gençlerimize bunu anlatmanın zor olduğunu farkındayız.

- Dün önceliğimiz egemenlik haklarımızı hiçe sayan kuşatmalardı. Dün önceliğimiz çoluğumuzun çocuğumuzun karşısında mahçup bırakan işsizlikti. Dün önceliğimiz hayatımızı saran yokluklardı, mahrumiyetlerdi. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gitmenin eziyet olduğu dönemlerden geldik.

- Musluktan akan suyun, yanan lambanın temin edilebilmesinin sevinç nedeni olduğu bir dönemden geçtik.

- Bugün artık vatandaşlarının can güvenliğinden emin olduğu hukuk devleti ilkesinde haklarını kullanan özgür bireylerin Türkiye'si var.

- Hükümetlerimiz döneminde 11 milyon insana iş sağladık.

- Elbette canımızı yakan fiyat artışları var, emin olun bunların hepsi geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur.

- Uyguladığımız ekonomi politikalarının doğruluğunun içeride ve dışarıda teslim edilmeye başlandığını görüyoruz.

- Türkiye bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil, fiyatını tartışabiliyorsa bunu 20 yılda 100 bin megawata ulaştırdığımız altyapıya borçluyuz. Ülkemizin elektrik üretene santral sayısını arttırarak, dağıtım şebekelerini yükselterek toplam elektrik üretimimizi 4 kat arttırdık.

- Son dönemde enerji fiyatı dünyada oldukça yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum da değil. Küresel düzeyde doğalgaz 10 kat, kömür fiyatları 5 kat artmıştır.

- Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye vatandaşına en ucuz doğalgaz ve elektrik sunan ülkelerin başında gelmektedir.

- Vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararının aldık.

- Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.

- Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı.

- Yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme desteğini 750 liraya yükseltiyoruz.