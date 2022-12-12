Erdoğan bakanlarını topluyor: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün kabine toplantısı var. Ana gündemi ekonomi olan toplantıda, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeler görüşülecek.

Masada asgari ücret var

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek. Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.