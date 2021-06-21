Erdoğan bakanlarını topluyor: Kısıtlamalar gevşetilecek mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bakanlarıyla Beştepe'de bir araya gelecek.

Haziran ayında başlatılan kademeli normalleşme adımlarının sonuçlarının konuşulacağı belirtilen toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayıları, aşılama takviminde gelinen aşama ve yerli aşı geliştirme çalışmaları hakkında kabineye bilgi verecek.

Bu ay sonuna kadar kısıtlamalarda geniş kapsamlı esneklik yapılması beklenmiyor. Öte yandan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi de gündemde.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetilmesi ile pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak. Aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak.

Habere göre park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda da maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.