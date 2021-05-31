Erdoğan bakanlarını topluyor: Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak

Kontrollü normalleşmenin son günlerine girilirken, Yeni normalleşme dönemine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Alınacak yeni normalleşme kararları için tüm gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Hürriyet'te yer alan habere göre bugün gerçekleştirilecek olan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda Kafe ve restoranların açılışının da ele alınması bekleniyor. Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran’da kafe ve restoranların açılması planlanıyor.

Yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Eğitim alanında atılacak adımlar da Kabine toplantısında ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda bu konunun da detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Aşılama programı

Yapılan son Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak” demişti.

Koca, 50 milyon doz Sputnik aşısı anlaşmasının da imzalandığını duyurmuştu. Toplantıda aşı programındaki son durum, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.