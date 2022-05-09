Erdoğan bakanlarını topluyor: Gündemde sığınmacılar var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bakanlarını toplayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Toplantıda 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirileceği, projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlar ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.