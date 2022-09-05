Erdoğan bakanlarını topluyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak tCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacağı ve ilgili bakanların konuya dair sunumlarını gerçekleştireceği belirtiliyor.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilim de Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

Erdoğan'dan Balkan turu

Öte yandan, Erdoğan 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı ziyaret edecek. Üç gün sürecek programın ana çerçevesini, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler oluşturacak. Erdoğan ve beraberindeki heyet; Saraybosna, Belgrad ve Zagreb’de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atacak.