AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
İç ve dış gündem maddelerinin konuşulması beklenen görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
İç ve dış gündem maddelerinin konuşulması beklenen görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.