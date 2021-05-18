Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

İç ve dış gündem maddelerinin konuşulması beklenen görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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