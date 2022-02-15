AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) patronlarla bir araya geldi.
Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz" dedi.
Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:
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Türkiye-BEA ilişkisinde yeni bir dönemi başlattık. Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımak.
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BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Bu durum ikili ekonomik ve beşeri ilişkilerimizi köklü bir geçmişe ve sağlam bir alt yapıya sahip olduğunun ispatıdır.
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Her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülke. BAE ileri teknoloji şirketlerine uygun yatırım ortamı sağlıyor. Türkiye ise dinamik nüfus ile yeni gelişmelere öncülük ediyor.
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Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantıların güçlenmesi için biz de gereken adımları atıyoruz.
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Türkiye özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunuyor. Nitekim uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor. Daha önce Türkiye’yi tercih etmiş şirketler de ülkemizi üretim, ihracat ve üretim ve yönetim merkezi olarak görmekte bu kapsamda yatırımlarını genişletmektedirler.
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Biz 2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz. Son 16 yılda orta ve doğu Avrupa’da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülke olmamız Türkiye’ye duyulan güvenin en somut işaretidir.
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Birleşik Arap Emirlikleri özel sektörünün önde gelen temsilcileri olarak Türkiye ile ticari ortaklıklar ve yatırım iş birlikleri hissetmenin faydalarını tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminiz. Denizbank ve Yarımca Limanı gibi başarılı örnekler hepinizin malumudur.
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Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği irade, elbette çok önemli. Liderlerin görevi ticaretten savunmaya, turizmden enerji ve ulaşıma kadar her alanda işbirliğinin üzerinde yükseleceği ahdi zemini tesis etmektir. Ancak, iki ülkenin gerçek potansiyelini ticaret ve yatırımlarda hayata geçirecek olan iş dünyamızın kıymetli mensuplarıdır. Ticaret bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Finansman ve Dönüşüm Ofislerimiz, diğer kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırdır.