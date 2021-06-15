Erdoğan Azerbaycan'da: Şuşa'ya gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'a gitti.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

Resmi ziyaret kapsamında, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gidecek Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan daha önce Şuşa'ya gideceğini açıklamıştı.

Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.