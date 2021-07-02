Erdoğan 'aşı ücretli' derken hangi ülkeleri kast ediyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan halka seslendiği konuşmalarda Avrupa'da koronavirüs aşılama kampanyasının ücretli yürütüldüğü şeklinde yanlış bilgi vermeyi sürdürüyor.

Erdoğan aşılamanın Türkiye'de ücretsiz olmasını partisinin bir başarısı olarak propaganda etmek için başka ülkelerle ilgili yanıltıcı sözler sarf ediyor.

Erdoğan daha önce Hatay'da yaptığı konuşmada koronavirüs aşısı için "İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok" demişti. Oysa İngiltere'de Covid-19 aşılama programının ücretsiz yürütüldüğü biliniyor.

Erdoğan daha sonra bu sözlerine ilişkin herhangi bir düzeltmeye gitmedi.

Bugün ise Sakarya'da katıldığı toplu açılış töreninde Avrupa'da koronavirüs aşıları için ücret alındığını iddia etti. Erdoğan "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan 1 kuruş almadık" ifadesini kullandı.

Erdoğan "Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri"nden hangilerini kastettiğini açıklamadı.

AB aşı kampanyalarında ücret alıp almayı üye devletlerin kararına bırakmış durumda. AB ülkelerinin aşılama programları birbirinden farklılık gösteriyor.

Almanya

Almanya sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere öncelik vererek ücretsiz aşılama kampanyasına başlamış ve 7 Haziran'dan itibarense ülkedeki tüm yetişkinlere ücretsiz aşılama yapılacağını duyurmuştu. Almanya Sağlık Bakanı ülkedeki tüm yetişkinlerin bir doz Covid-19 aşısını yaz döneminde olacaklarını söylemişti.

Almanya'da 30 Haziran itibariyle her yüz kişiden 89,36'sı bir doz Covid-19 aşısını olmuş durumda.

Fransa

Fransa'da ise bu oran 80,64.

Fransa hükümeti geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada tüm ülke vatandaşlarına koronavirüs aşılarının ücretsiz olarak yapılacağını söylemişti.

Ülkede Covid-19'a karşı aşılama kampanyası şemasına göre 18 yaşının üzerindeki herkes 15 Haziran itibariyle aşılanabiliyor. Fransa yaz sonuna dek bu kapsamdaki yurttaşlarının tamamının en az bir doz aşı olacağı beklentisinde.

İngiltere

Artık AB üyesi olmayan İngiltere'de 30 Haziran itibariyle bir doz Covid-19 aşısını olmuş olanların oranı yüzde 114,76.

İngiltere de 18 yaş üstündeki nüfusa ücretsiz Covid-19 aşılamasına bu ay itibariyle başladı. Ülkede tüm yetişkinlerin 19 Temmuz itibariyle en az bir doz aşıyı yaptırmış olacağı umuluyor. Yine aynı tarihe dek 40 yaşının üstündeki ve risk grubundakilerin tamamının ikinci doz aşıyı olmuş olmaları bekleniyor. İngiltere'de Eylül ayında başlanması önerilen üçüncü doz aşılama programı ise henüz değerlendirilme aşamasında.