Erdoğan: Altyapı, otopark ve toplu ulaşımda 81 ilimize çağ atlattık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya bağlı Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda "TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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"Ülkemizde 1964, 1979 yılları arasında 250 bin binada 878 bin konut 1980-2002 yılları arasında 1 milyon 65 bin binada 4 milyon konut, 2003'ten 2019'a kadar ise 1 milyon 173 bin binada 11 milyon 320 bin konut üretilmiştir. Bu tablo da göstermektedir ki Türkiye'nin konut sorununu çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin anahtarını teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.
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Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde evvela hakkaniyete uygun planlama dedik. İstismarı durdurduk, altyapısız ve ulaşımı sıkıntılı bir şehircilik olmaz dedik. Altyapı, otopark ve toplu ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ilimize çağ atlattık. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. Fiziki dönüşüm yetmez diyerek kentsel dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla tasarlayarak yepyeni bir anlayışla ele aldık.
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5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.
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Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.
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TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık.
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Devlete ait alanları rant kaygısı gütmeksizin vatandaşlarımızın emrine veriyoruz.
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Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttüğümüz Elazığ'da Malatya ile birlikte 26 bin konutun üretimine başladık. 14 bin 341'ini teslim ettik. İzmir'de yapmakta olduğumuz 5 bin konutun teslimlerini de yakında başlatıyoruz.
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Bitirdiğimiz afet konutu sayısı 70 bindir. Millet Bahçeleri projesiyle 81 ilde 81 milyon metrekare alanı ülkemize kazandırmak için yola çıkmıştık. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete açtığımız 10 taneyle 76 millet bahçemizi tamamlamış olduk."