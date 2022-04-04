Erdoğan Almanya Şansölyesi Scholz ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Almanya-Türkiye ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın, görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de anlattı.”