Erdoğan 'alçaklar' demişti, Nevruz gözaltılarında 9 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı'da Pazar günü yapılan Nevruz kutlamaları sırasında "PKK/KCK propagandası yaptıkları" iddiasıyla 38 kişinin gözaltına alındığı açıklamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 9'unun tutuklanması istendi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın sevk gerekçesi doğrultusunda 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Öte yandan Nevruz kutlamaları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı da arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada dün ve bugün İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis’te düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 27 kişinin daha gözaltına alındığı, toplam gözaltı sayısının 209’a yükseldiği belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Nevruz'un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden gereken cevabı alacaktır" demişti.