Erdoğan: AK Parti'nin kaderiyle milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir

AK Parti'yi tökezletmek için ellerindeki tüm kozları sahaya sürmeye başladılar. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan dahi medet umacak hale geldiler. Bu zata ülkeyi teslim etme planları kuranların millete hayrı olmadığı açıkça ortadadır. Hadi masanın çevresinde oturanlar belli, altında ve etrafında dolananlar ne olacak.

İnsanlık son 2 buçuk yıldır tarihinin en ciddi krizlerinden birini yaşıyor. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın, dünyadaki ekonomik dengeleri bozdu. Üretim aksadı, küresel ticaret aylar boyunca durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkeler dahi herkes etkilendi. Türkiye salgın krizini tüm boyutuyla yönetebilen ülke olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadı. İlaç bulamadığı için vefat eden hiçbir insanımız olmadı. Ekonomik olarak bizden daha zengin ülkelerde yaşananlar Allah'a şükür biz de olmadı. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi üretimi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamını aştık.