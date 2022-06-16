Erdoğan: AK Parti'nin kaderiyle milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Seçim sürecinde her hafta bizim için hazine kıymetinde. Sahayı sıkı tutmalıyız. Üye sayısı 11 milyonu geçen partide elbette bireysel davranışlarıyla sıkıntı çıkaranlar olabilir. Onları geri plana hemen çekmeliyiz. AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu ile iletişim kurmalıdır. Telefonuna ulaşılamayan AK Parti yönetici olamaz. İnsanlarla gönülden gönüle muhabbet kurmayan kişi AK Parti'yi temsil edemez. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet etmek için gece gündüz durmayan AK Parti'de olamaz.
- Milli iradenin muhafızı olan AK Parti'nin kaderiyle milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı, hiçbir kapris bu ilmi vizyonun önüne geçemez. Darbecilerin gücü yetmeyen bu partiye kendi içinden yaralayacak kimseye eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum.
- Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu oy aynı zamanda üye üye üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil.
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AK Parti'yi tökezletmek için ellerindeki tüm kozları sahaya sürmeye başladılar. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan dahi medet umacak hale geldiler. Bu zata ülkeyi teslim etme planları kuranların millete hayrı olmadığı açıkça ortadadır. Hadi masanın çevresinde oturanlar belli, altında ve etrafında dolananlar ne olacak.
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İnsanlık son 2 buçuk yıldır tarihinin en ciddi krizlerinden birini yaşıyor. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın, dünyadaki ekonomik dengeleri bozdu. Üretim aksadı, küresel ticaret aylar boyunca durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkeler dahi herkes etkilendi. Türkiye salgın krizini tüm boyutuyla yönetebilen ülke olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadı. İlaç bulamadığı için vefat eden hiçbir insanımız olmadı. Ekonomik olarak bizden daha zengin ülkelerde yaşananlar Allah'a şükür biz de olmadı. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi üretimi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamını aştık.