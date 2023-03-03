Erdoğan af yetkisini kullandı: 28 Şubat hükümlüsü 3 generalin cezası kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp’i sağlık sorunları nedeniyle affetti.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara gerekçe olarak Adli Tıp Kurumu’nun “kocama hali” raporu gösterildi.
91 yaşındaki Çörekçi, 83 yaşındaki Kılınç ve 75 yaşındaki Koralp Nisan 2018’de Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçundan hüküm giymişti.