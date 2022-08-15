'Erdoğan aday olmayabilir mi?'

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Erdoğan kazanamayacağını görürse seçime girmeyebilir. Kaybedeceği seçime girmez. AKP içinden veya dışından sürpriz bir aday gösterebilir" sözlerine işaret ederek bir yazı kaleme aldı.

Tezkan, "Kimileri de diyor ki; olur mu ya… Aday olmaması, seçime girmemesi, havlu attığı anlamına gelir. Bu şartlarda Millet İttifakı’nın adayı fark atarak kazanır. Bu aynı zamanda Türkiye’yi değiştirmek, dönüştürmek laiklik boyunduruğundan (!) kurtarmak ülküsünden vazgeçmektir. 20 yıl uğraştım başaramadım demektir. ‘Dava’nın başarısızlıkla sonuçlanması demektir." ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceğini anlarsa seçimi erteleyebileceğini savunan Tezkan, "O da olmazsa, atı alan Üsküdar’ı geçti taktiğine başvurur, mühürsüz oylar yine geçerli sayılır. (2017 referandumunda olduğu gibi) Bu da tutmazsa hile var oylar çalındı diyerek seçimi iptal ettirir (İstanbul seçiminde olduğu gibi)

Yani iktidarı vermemek için sonuna kadar direnir. Muhafazakâr/mütedeyyin/İslamcı tabanına bunun beka meselesi olduğunu anlatır. Mutlaka aday olacak diyenlerin tezi bu…" diye yazdı.