Erdoğan açıkladı: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG'u görmeye gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi için gittiği Endonezya'da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in TOGG fabrikasını ziyarete gideceğini söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aslında TOGG’un Gemlik Kampüsü’nün açılışına davetlilerdi ama gelmediler. Şimdi ziyaret etmek istiyorlar. Niye olmasın dedik.

"Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Buyursun gelsin dedik. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların tabandan tavana kaynaklarından diğer bütün işlemlerine varıncaya kadar nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş."