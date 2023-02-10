Erdoğan açıkladı: Depremlerde can kaybı 19 bin 388'e yükseldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan son resmi verilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bin 388'e, yaralı sayısı 75 bin 523 kişiye yükseldi.

Deprem bölgelerinden Malatya'ya giden Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Depremin vurduğu illerimizden biri de Malatya’ydı. Dün ve önceki gün Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep’i ziyaret ederek yerinde tespit etme fırsatı buldum. Milletçe yüreğimizde yanan ateşe tarif edecek kelime bulamıyorum. Son tespitlerimize göre ülke genelinde hayatını kaybedenelerimizin sayısı 19 bin 388’e yaralımız 77 bin 711’e ulaştı.

Toplam 141 bini aşkın personel bir fiil görev yapıyor. Kurumlarımız ve hayırsever seyyar mutfak ve aşevleri aracılığıyla yardım ekiplerimize sıcak yemek imkanı sağlıyor.

Kamu kurumlarımız belediyemiz, ülkemizin dört bir köşesinde ekmek yapıp bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeyip burada yardım eden herkesten Allah razı olsun.

AFAD acil yardım ödeneğinden vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Uluslararası alanda da hem üzüntü beyanları hem de yardım alıyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız. TOKİ gerekli şekilde talimatı aldı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. İstismar etmelerine izin vermeyin. Bugün birlik olma günüdür. Özellikle sosyal medya vasıtasıyla sizleri galeyana getirmek isteyenlere prim vermeyin. İstismar peşinde koşanların hepsini mahşeri vicdan kaydediyor. OHAL yasasını çıkardık mı çıkardık. İşte bunu istismar etmesinler diye.

Market sahiplerine müraacat etseler. O market sahibi zaten onlara verir. Şu anda yardım bölgesine TIR’lar geliyor mu? Geliyor. Bu millet cefakar, vefakar. Her şeyden önce Müslümanız bir ekmeği paylaşmasını da biliriz.

Hiç kimseyi aç açıkta bırakmayacağız.

Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız."