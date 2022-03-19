Erdoğan açık konuştu: Firmaya farkı kim ödeyecek, devletin kasasından biz ödeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde garanti ödemelerine ilişkin konuştu.
"İlk hafta ücretsiz, sonra 200 lira" diyen Erdoğan, gerekçeyi şöyle açıkladı: "Çünkü buradan biliyorsunuz, Yap-İşlet-Devret… Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz."
Erdoğan açık konuştu: Firmaya farkı kim ödeyecek, devletin kasasından biz ödeyeceğizhttps://t.co/HKmIwD3Dkz pic.twitter.com/C7SPoha1Yh— soL Haber (@solhaberportali) March 19, 2022