Erdoğan 9 büyükelçiyi görevden aldı: Şaban Dişli de listede

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı ve yerlerine yeni atamalar yaptı.

Görevden alınanlar arasında 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası tutuklanan Mehmet Dişli'nin kardeşi Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli de bulunuyor.

Yayımlanan karara göre, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan merkeze alındı.