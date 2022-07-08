Erdoğan 6 dosyayla İran'a gidiyor

Türkiye gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da gerçekleştireceği İran ziyaretinde 6 dosyanın ele alınacağını duyurdu.

Selçuk Böke imzalı haberde, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile normalleşme sürecine giren Türkiye, bir yandan da İran ile ilişkilerin seviyesini yükseltmek için adımlar atıyor. Bu kapsamda, 19 Temmuz’da Tahran’ı ziyaret etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelecek. İki ilişkilerden bölgesel meselelere kadar birçok konuyu ele alacak iki liderin, ilişkileri geliştirmek ve hızlandırmak için mutabakat zaptı imzalanması bekleniyor. İmzalanacak zapta göre iki komşu ülke arasında çeşitli alanlarda uzun vadeli iş birliği geliştirmek için ortak mekanizmalar kurulacak" denildi.

Haberde görüşülecek başlıklara ilişkin "Türkiye, İran ve BAE arasındaki ticaret koridoru, terör, göç, insan kaçakçılığı gibi güvenlik konuları bulunuyor" denildi. Ayrıca haberde iki ülke arasındaki en kritik konunun ise Suriye olduğu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlemeyi planladığı askerî harekât öncesinde İran ziyaretinin önemli olduğu belirtildi.