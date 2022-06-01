Erdoğan 50 adet dev vazo siparişi verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Menemen'i ziyaretinde kendisine hediye edilen 2,5 metrelik turkuaz vazolardan 50 adet sipariş verdi. Dev vazolar yabancı liderlere hediye edilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu'nun kendisine hediye ettiği 2,5 metrelik turkuaz vazodan 50 adet sipariş verdi. Erdoğan'ın, dev vazoları yabancı liderlere hediye edeceği belirtildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Erdoğan'a geçtiğimiz kasım ayındaki ziyareti anısına 2.5 metrelik vazo hediye etmişti. Erdoğan'ın vazoyu çok beğenerek yabancı liderlere hediye etmek için 50 tane daha sipariş ettiği öğrenildi. Taşhomcu, vazoların yapımının hiç durmadan devam edilmesi halinde 6-7 ay süreceğini söyledi.

'Böyle bir eser beklemiyordu'

Taşhomcu, dev turkuaz vazoları şöyle anlattı:

"Forsunda kalıp kullanmadım, tamamen el yapımı bir vazo. Vazonun sadece forsunun yapımı dört gün sürdü. Cumhurbaşkanımızın beğenisi bizleri çok mutlu etti. Gururlandık. Böyle bir eser beklemiyordu ve çok memnun oldu."

'Renk renk, dekor dekor yap' demiş

Erdoğan'ın üzerinde fors olmayan 50 adet vazo yapmasını istediğini söyleyen Taşhomcu,"Diğer devlet başkanlarına hediye edelim. Aynı boyutlarda olsun. Renk renk, dekor dekor yap’ dedi. Ben de Ankara’dan döner dönmez kolları sıvayıp yapmaya başladım. İnşallah Menemen’den bütün dünya liderlerine Menemen çömleğini tanıtırız. Tüm vazoların yapımı hiç durmadan devam edersem 6-7 ay sürecektir” diye konuştu.