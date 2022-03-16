Erdoğan: 24 Mart'ta NATO toplantısına katılacağım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kendilerine Ankara'ya hoşgeldiniz diyorum. İkili görüşmemizde ve çalışma yemeğimizde özellik Türkiye Polonya ilişkilerini ele almak sureti ile bu ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi yönündeki irademizi güçlü bir şekilde ele almıştık. Sayın Duda'nın bu ziyareti bu iradenin somut bir göstergesidir. Görüşmemizde ikili ilişkiler dışında Rusya ve Ukrayna'yı ele aldık. Ayın 24'ünde NATO liderler zirvesi olacak. Burada da kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir? Bunlar tekrar değerlendireceğiz.

'Diplomatik çabalar hızlandırılmalı'

Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik görüşmelerinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Türkiye olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Dışişleri Bakanımız Moskova'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Yarın Ukrayna'ya geçecek. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Bu ev sahipliğinden dolayı değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum. Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırılması konusunda gösterdikleri destek, takdire şayandır.

'Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda basın toplantısında şunları söyledi:

Geçen sene savunma alaınında çok güzel bir iş birliği başlattk. Son 30 yıl içinde Türkiye'ye gelen Polonyalı turistlerden de bahsedebiliriz. İki ülke arasında kurulan dostluk ve ticari ilişkiler var. Bugünkü en önemli konu Ukrayna'daki mevcut durumdu. Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ettim, barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum.