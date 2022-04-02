Erdoğan: 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacak

Erdoğan, 'Elbette sıkıntılarımız var ama unutmayın umudumuz daha büyük, sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz. 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacak' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de "Şehit Aileleri ile İftar Programı"nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk. Birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmayı umuyoruz.

Savaşı bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin biri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Ukrayna'daki tablo vatan toplarına sahip çıkmanın önemini bir kez daha gösterdi. Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz.

Elbette sıkıntılarımız var ama unutmayın umudumuz daha büyük, sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz.

Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidinin sarsıntısıyla kıvranırken hamdolsun biz istihdam, ihracatımızla emin adımlarla ilerliyoruz. 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır."