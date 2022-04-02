AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de "Şehit Aileleri ile İftar Programı"nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan: 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacak
Erdoğan, 'Elbette sıkıntılarımız var ama unutmayın umudumuz daha büyük, sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz. 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacak' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de "Şehit Aileleri ile İftar Programı"nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: