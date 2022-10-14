Erdoğan: 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Bu CHP, Bay Kemal sen bizim Türkiye'de, yurt dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Eline diline dursun. 12 - 23 tane belediyen var. Sen ne yaptın, ne yapıyorsunuz, bunu söyleyin.
- Küresel ekonomide yaşanan bazı sıkıntıları aştığımız da ortadadır. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız.
- Bu CHP nedir, çöp çukur çamur. 94'te geldiğimizde İstanbul böyle miydi? Bilesiniz ki yarın da bugünkü sıkıntıları aşacağız. Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık. 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum.