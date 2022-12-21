Erdoğan: 2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sözlerime Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik ederek başlamak istiyorum. Nice olmaz denilenleri başaran Türkiye'nin, Dünya Kupası hayalini de gerçeğe dönüştürebileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye’nin yüzyılı vizyonuyla dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız. İnşallah 2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız. Biz bu güne kadar Allah'tan başkasına boyun eğmedik. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık.

Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın gürültünün ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi sebebiyle ceza alan bir şahıs, bu konuda sergilenen tavırlar... Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız? Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğu genel başkanlar mı ararsınız? Siyasi mühendislik yapanlar mı ararsınız? Bireysel bir suçu ülkemizdeki siyasi yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız? CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış "biz baba - oğul gibiyiz" diyor. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden "Bay Kemal, oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde" demeden duramadık. Altılı Masa'nın da, yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların da hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız.

'Enflasyonun tepe taklak aşağı ineceğine şahit olacağız'

Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağı ineceğine şahit olacağız. Asgari ücretten EYT'ye kadar bunları da hal yoluna koyacağız. Yarın asgari ücret konusunu da inşallah açıklayıp onu da yoluna koyacağız.

'Bay Kemal yalan söyleme'

İktidara geldiklerinde yaptığımız köprüleri, şehir hastaneleri yıkacaklarını söylüyorlar. Yakında Karadeniz'de çıkardığımız gazı havaya çalacakları, sınırlarımız boyunca kurduğumuz güvenlik koridorlarını yaracakları gibi performansları bekleyebiliriz. Bu aralar (muhalefet) birbirleriyle didişmekten memleketin milli projelerine sataşmaya fırsat bulamıyorlar. Konuşuyorlar çiftçiye destek yok. Bay Kemal yalan söyleme, dürüst ol. Yalandan başka sermayeleri yok Üreticimize, girişimcimize verdiğimiz destekleri 2023 yılında da sürdüreceğiz. Yatırımcının, üreten, katma değer ortaya koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var. İstihdamı artıran her gayretin başımızın üzerinde yeri var. Bankadan devletin fedakarlığı ile aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananları bu ülkeye verdikleri zararı yanlarına kâr bırakmayız.

Savunma sanayinde neredeyse her gün yeni bir müjdenin haberini alıyoruz. Kızıl Elma ilk uçuşunu 5 saat havada kalarak gerçekleştirdi. 2023 yılı savunma sanayii bakımından bereketli bir yıl olacak."