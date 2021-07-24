Erdoğan: 2023'e bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız

Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Kahraman milletimizin her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Türkiye, tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlemektedir."

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