AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Haber Merkezi
Erdoğan: 2023'e bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız
Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Erdoğan'ın açıklaması şöyle: