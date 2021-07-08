Erdoğan: 2023 virajını kazasız belasız atlatmamız lazım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Yeni yönetim sistemimizin 3'üncü yılını geride bırakıyoruz. Şartlar ne olursa olsun milletimiz geleceğine sahip çıkıyor.

AK Parti'yi kurarken, 'bu parti milletin partisidir' demiştik. Girdiğimiz her seçimde sadece milletimize güvendik.

Son 8 yıldır ülkemizin ve şahsımızın yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden milletimizden aldığımız güçle çıkmayı başardık.

Güya ağaç diyerek, çevre diyerek yola çıktılar, işi tüm kalkınma projelerimizi durdurulması talebine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk.

Sınırlarımız ötesinde kurulmak istenen terör tuzağını yaptığımız harekatlarla bozduk.

Ülkemize diz çöktürme gayretleri sona ermedi. Yeni hedef ekonomimiz oldu.

Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize saldırılardaki amaç da odur.

2023 virajını kazasız belasız atlatmamız lazım. Karşımızdaki güçler tüm güçleriyle 2023 için hazırlanıyor. Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar, niyetlerini gizlemiyorlar. Seçimler için muhalefete açık çek vermiş görünüyorlar. Muhalefetin giderek çirkinleşen, arsızlaşan, kin ve nefret kokan üslubu 2023 telaşını ele veriyor. Milletimizin ülke yönetiminden uzak tuttuğu faşist zihniyetin aktörleri canhıraş bir uğraş veriyor. Türkiye'nin kaderi ile AKP'nin kaderinin bütünleştiği hakiki bir tespittir.