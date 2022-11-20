Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.

Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla izledi.

Törende, Katar Emiri Al Sani bir konuşma yaptı.

AA'nın aktardığına göre Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.

MBS ve Sisi ile görüştü

Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı. Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin de resepsiyonda el sıkıştıkları anlar fotoğraflara yansıdı. Bu, iki ülke arasında 9 yıl aradan sonra en üst düzey görüşme oldu.