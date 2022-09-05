Erdoğan: 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
'Küresel gelişmeleri lehimize çevirmemiz gerekiyor'
- Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir.
- Türkiye’nin dünyada artan gücü ve sorumlulukları ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz ve fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Küresel gelişmeleri kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi, çevremizde sayısız örneğini görmüş olduğumuz felaketlere sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz.
'Mandacı iktisatçılar bile görüşlerinde ısrar edemiyor'
- Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan büyüme oranımız ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişinin devam ettiğini göstermiştir. Bu kendi kendine ortaya çıkan bir başarı değildir. Bu, Türkiye Ekonomi Programı’na uygun şekilde yolumuza devam ettiğimizin işaretidir.
- Salgın döneminde bizi ekonomi politikalarımız sebebiyle eleştirmiş olsalar da geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir karar verdiğimizi onlar dahi inkar edemiyor. Gelişmiş ülkelerin ekonomi politikalarını, klasik modelleri kenara bırakarak bizimkine benzer bir anlayışla değiştirmeye başlamaları da programımızın isabetini teyit eden bir diğer gelişmedir. Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile artık eski görüşlerinde ısrar edemiyor.
- Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre 40 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon rakamlarıyla karşılaşıyor.
- Türkiye olarak yılbaşından itibaren enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Elbette bu süreçte de bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz.
'2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz'
- Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.
- 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altı alacakların vergiden düşülmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz.