Erdoğan 18 milyon takipçili kendi hesabından Kılıçdaroğlu reklamı yaptı

Bu akşam AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan bir video, İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'u yeniden tartışma konusu haline getirdi. Daha önce de çeşitli iletişim kazaları yaşayan Erdoğan, bu akşamki paylaşımıyla bunlara bir yenisini ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 milyon takipçili twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan oluşturulan bir video paylaşıldı. "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" denilerek paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu'nun zaten olumsuz bir görüntü verdiği düşünülmüş olacak ki, videoya herhangi bir ekleme yapılma ihtiyacı duyulmamış. Ancak paylaşım sonrasında çok sayıda kişi Erdoğan'ın kendi hesabından Kılıçdaroğlu'nun reklamını yaptığını belirten yorumlar yaptı. Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede 2 milyon izlenmeyi aştı.

İşte o paylaşım:

Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız… pic.twitter.com/k5fPjWLGBp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 1, 2021

Kılıçdaroğlu'ysa Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun" şeklinde cevap verdi.